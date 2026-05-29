Песков: сближение Армении с ЕС рано или поздно приведет к противоречию нормам ЕАЭС

По мере сближения с Евросоюзом (ЕС) Армения окажется в ситуации, когда новые нормы станут противоречить принципам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Армения должна идти на сближение сЕС не за счет России и ЕАЭС, а за свой счет.

«Армения по мере сближения с ЕС рано или поздно попадет в ситуацию, когда принятые ей нормы будут противоречить нормам и правилам ЕАЭС»,— сказал представитель Кремля после саммита Союза, на котором обсуждалась позиция Армении.

По итогам саммита лидеры четырех стран ЕАЭС приняли заявление и передали его вице-премьеру Армении Мгеру Григоряну. Содержание документа неизвестно.

В декабре 2025 года Армения и ЕС подписали повестку стратегического партнерства. Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николой Пашиняном предупредил, что членство одновременно в двух этих объединениях невозможно. На этой неделе господин Пашинян заявил, что решать вопрос о вступлении в ЕС или участии в ЕАЭС будут жители страны.

