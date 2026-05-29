Страны ЕАЭС приняли заявление по Армении

Главы государств-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждали планы Армении по вступлению в Евросоюз, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, страны ЕАЭС приняли заявление о ситуации вокруг республики и передали его вице-премьеру Армении Мгеру Григоряну.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Заявление приняли президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, сказал господин Ушаков журналистам, передает «Интерфакс». Документ будет опубликован позднее, уточнил он.

29 мая в Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нем поучаствовал президент России Владимир Путин, который находится в Казахстане с официальным визитом.

В декабре 2025 года Армения и Евросоюз подписали повестку стратегического партнерства. При этом, как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, республика не планирует покидать Евразийский экономический союз. Владимир Путин сообщил господину Пашиняну, что членство одновременно в ЕАЭС и ЕС невозможно.

