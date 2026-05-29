В Ярославле на 33 млн подешевели бывшие помещения избиркома

Мэрия Ярославля выставила на продажу по сниженной цене нежилые помещения в зданиях на улице Нахимсона, 15 и 17, в которых ранее располагалась городская избирательная комиссия. Процедура объявлена на портале «ГИС Торги».

Продать помещения пытаются с 2025 года в рамках плана приватизации. Желающих приобрести помещения общей площадью 791 кв. м в центре города за 89,9 млн руб. не нашлось — прежние торги признаны несостоявшимися.

Сейчас имущество выставлено на продажу за 56,9 млн руб. Помещения находятся в историческом здании, являющемся объектом культурного наследия «Лавка старого гостиного двора», 1780-е гг. Ввиду этого на собственника накладывается обязательство по сохранению объекта. Торги проведут 25 июня.

Избирательная комиссия города Ярославля была ликвидирована в 2022 году. Ранее комиссия занималась выборами мэра Ярославля и депутатов муниципалитета.

Алла Чижова