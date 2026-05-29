Возбуждено дело после исчезновения сапбордистов, пропавших во время сплава по Иртышу

В Омске возбудили уголовное дело по факту исчезновения пары сапбордистов, отправившихся сплавляться по Иртышу. Оно расследуется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в региональном управлении СКР.

«Следствием выдвинуто несколько версий случившегося, в том числе версия о том, что мужчина и женщина могли погибнуть в результате несчастного случая на воде», — рассказала официальный представитель управления СКР Лариса Болдинова.

По данным омского УМВД, 43-летняя Ольга Симочкина и 40-летний Анатолий Бойко 25 мая ушли из дома на бульваре Архитекторов. Они были одеты в шорты и футболки, при себе имели сапы. Правоохранители обратились к горожанам с просьбой поделиться информацией, которая поможет в розыске пропавших. Наряду с полицейскими поиск омичей ведут волонтеры отряда «Лиза Алерт».

