В Ярославской области инженера УК оштрафовали за проблемы с отоплением
В Гаврилов-Ямском округе инженера управляющей компании (УК) оштрафовали за неоднократные нарушения теплового режима в квартире жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Жительница округа обратилась в надзорное ведомство с жалобами на УК ООО «УЖК». По факту ее обращения была проведена проверка.
«В нарушение требований законодательства в течение отопительного сезона 2025-2026 г. в квартире женщины имели место неоднократные нарушения теплового режима»,— сообщили в прокуратуре.
В отношении инженера управляющей компании было возбуждено дело об административном нарушении. По статье об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению МКД с нарушением лицензионных требований его оштрафовали на 50 тыс. руб.