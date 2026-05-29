«Сибагро» ввела очистные сооружения на томской птицефабрике за 420 млн рублей

Группа компаний «Сибагро» завершила проект по строительству современных очистных сооружений на птицефабрике в селе Малиновка Томской области. Общий объем инвестиций составил 420 млн руб., сообщает пресс-служба предприятия.

«Раньше на площадке действовали очистные сооружения, построенные еще в советский период. Их возможности ограничивались самой простой механической очисткой. Новая установка — с механической, физико-химической и биологической очисткой — полностью автоматизирована», — рассказали в компании.

Отмечается, что новое оборудование рассчитано с учетом будущего развития томской птицефабрики.

Птицефабрика «Томская» вошла в состав «Сибагро» в 2011 году. Находится на двух площадках: в поселке Рассвет (производство яиц) и в селе Малиновка (производство мяса птицы). По оценке регионального департамента по социально-экономическому развитию села, мощности предприятия составляют 34 тыс. т мяса бройлеров и более 96 млн яиц в год.

Лолита Белова