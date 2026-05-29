Объявлен поиск проектировщика реконструкции ВПП в ярославском аэропорту
В Ярославской области начали искать подрядчика, который разработает проектную документацию для реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту. Соответствующая информация отражена на портале госзакупок.
В первом квартале 2026 года аналогичные торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Однако теперь начальная цена контракта выросла с 165 до 312 млн руб.
Подрядчик должен будет разработать проект реконструкции полосы с учетом прогноза интенсивности движения воздушных судов до 2049 года. Кроме того, исполнитель подготовит проекты реконструкции водосточно-дренажной сети аэродрома и светосигнального оборудования, а также строительства очистных сооружений. Заказчик — областное учреждение «Проектный институт».
Итоги торгов подведут 18 июня. На разработку проекта дается 461 день с даты заключения контракта, или около 1 года 3 месяцев.
Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что на реконструкцию взлетно-посадочной полосы на 2027 год предусмотрены федеральные средства в размере 4,3 млрд руб. Сами работы запланированы на период с 2027 по 2030 год.