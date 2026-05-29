Песков допустил переговоры Путина с вице-премьером Армении в Астане

У президента России Владимира Путина не запланирована отдельная встреча с вице-премьером Армении Мгером Григоряном на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Они могут пообщаться при желании, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (в центре) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

«Если они захотят, они прекрасно могут поговорить на полях (саммита .—"Ъ"). Ее (встречу.—"Ъ") нельзя исключать. Конечно, если они посчитают это целесообразным, то они встретятся»,— пояснил господин Песков (цитата по ТАСС).

Как выяснил «Ъ», Россия предупредила Армению о возможных последствиях в случае дальнейшего сближения страны с Евросоюзом, включая пересмотр льгот по поставкам газа, топлива и алмазов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае прекращения российских поставок. Россельхознадзор накануне объявил, что с 30 мая Россия ограничит ввоз плодоовощной продукции из Армении, в том числе томатов, огурцов и клубники.

