В Ярославской области ждут заморозки

В ночные и утренние часы 30 мая в отдельных районах Ярославской области прогнозируются заморозки до минус 2 градусов. Об этом сообщает РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ввиду этого жителей региона призывают принять меры по защите сельскохозяйственных культур, а также отказаться от использования электрооборудования для обогрева, не соответствующего требованиям пожарной безопасности.

Согласно прогнозу синоптиков, 30 мая в Ярославской области днем будет плюс 15 – 17 градусов, ночью — плюс 3 – 4. Ожидается дождь во всех округах.

Алла Чижова