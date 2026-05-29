Объявлен поиск подрядчика для строительства поликлиники в Красном Бору

Начат поиск подрядной организации для строительства поликлиники на 500 посещений в смену в поселке Красный Бор Ярославского округа. Соответствующая информация отражена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из документации к закупке Фото: Из документации к закупке

Начальная цена контракта составляет 508 млн руб. Заказчиком работ выступает ГКУ ЯО «Единая служба заказчика». Комплекс работ включает строительство здания, а также благоустройство и озеленение. На их выполнение дается 545 дней с момента заключения контракта, или 1,5 года. Итоги торгов подведут 19 июня.

Ранее и. о. министра здравоохранения региона Мария Можейко сообщала, что старт строительства запланирован на 2027 год. Поликлинику будут строить в рамках программы модернизации первичного звена с привлечением федеральных средств. В поликлинике разместятся терапевтическое отделение, женская консультация, отделение стоматологии, физиотерапии, лучевой диагностики, блок инфекционной и неотложной помощи, дневной стационар, лаборатория.

Алла Чижова