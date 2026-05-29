Объявлен поиск подрядчика для строительства поликлиники в Красном Бору
Начат поиск подрядной организации для строительства поликлиники на 500 посещений в смену в поселке Красный Бор Ярославского округа. Соответствующая информация отражена на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта составляет 508 млн руб. Заказчиком работ выступает ГКУ ЯО «Единая служба заказчика». Комплекс работ включает строительство здания, а также благоустройство и озеленение. На их выполнение дается 545 дней с момента заключения контракта, или 1,5 года. Итоги торгов подведут 19 июня.
Ранее и. о. министра здравоохранения региона Мария Можейко сообщала, что старт строительства запланирован на 2027 год. Поликлинику будут строить в рамках программы модернизации первичного звена с привлечением федеральных средств. В поликлинике разместятся терапевтическое отделение, женская консультация, отделение стоматологии, физиотерапии, лучевой диагностики, блок инфекционной и неотложной помощи, дневной стационар, лаборатория.