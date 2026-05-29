Вступил в силу оправдательный приговор работникам рехаба в Хакасии

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения оправдательный приговор работникам реабилитационного центра в Хакасии Евгению Дадабаеву, Афанасию Орешкову и Олегу Туктарову. На отмене решения настаивали прокуратура и некоторые потерпевшие в своих жалобах, но получили отказ, рассказали в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Приговор по этому делу Верховный суд Республики Хакасия вынес 18 февраля. Основан он был на оправдательном вердикте жюри присяжных, которые сочли недоказанным само событие преступления.

Следственными органами Евгений Дадабаев, Афанасий Орешков и Олег Туктаров обвинялись в том, что похищали наркозависимых, принудительно помещали их в реабилитационный центр, некоторых пациентов удерживали в рехабе против их воли.

Илья Николаев