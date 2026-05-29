Thomas Mraz и группа «Интонация» объявлены хедлайнерами Ural Music Night

Мультижанровый исполнитель и продюсер Thomas Mraz (Алмас Гатауллин) и группа «Интонация» станут хедлайнерами музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, сообщили организаторы мероприятия. Артисты выступят на площадке «Естори» в ТЦ «Гринвич».

С 2014 года Thomas Mraz выпустил несколько альбомов, которые занимали лидирующие позиции среди самых прослушиваемых релизов на стриминговых сервисах. За его плечами сотни концертов, десятки туров по России и Европе. Он также известен совместными релизами с популярными российскими рэперами.

В составе группы «Интонация» — хитмейкеры, музыканты и преподаватели Денис Гладкий и Александр Новиков. Песни коллектива актуальны как у молодежной, так и взрослой аудитории. Группа известна своим саундтреком к сериалу «Молодежка».

«Уральская ночь музыки-2026» состоится 19 июня более чем на 100 площадках, ожидается участие более 2 тыс. исполнителей. Программа мероприятия посвящена Году уральского рока и юбилеям великих российских композиторов. Среди объявленных хедлайнеров — Юлия Савичева, «Сова», «Ягода», NLO, «Лауд», Pizza и другие. Финальную песню музыкального фестиваля Ural Music Night «Луч солнца золотого» во время акции «Светает» в этом году исполнит рок-группа «Чайф».

