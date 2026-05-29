Волейбольный «Кузбасс» подписал игроков из Сербии и Греции

«Кузбасс», выступающий в российской Суперлиге, заявил двух легионеров. О подписании контрактов сообщила пресс-служба кемеровского волейбольного клуба.

Форму «Кузбасса» в следующем сезоне наденет сербский доигровщик Данило Павлович. Спортсмену 29 лет. В своей карьере он выигрывал чемпионаты Сербии, Беларуси, Словении, ОАЭ и Саудовской Аравии. С 2024 года выступал за клубы Ближнего Востока.

На этой неделе также стало известно, что «Кузбасс» взял 25-летнего диагонального, игрока сборной Греции Димитриса Мухлиаса. В прошлом сезоне он играл за польскую «Нысу».

«Кузбасс» неудачно провел сезон в Суперлиге 2025/2026. Команда из Кемеровской области заняла 14-е место из 16.

Валерий Лавский