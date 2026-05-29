Совет директоров ЮГК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Совет директоров ПАО «Южуралзолото» (ЮГК) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, указано на сайте раскрытия информации. Как правило, дивиденды составляют долю от чистой прибыли за отчетный период, но компании не из чего распределить выплаты.

«Рекомендовать общему собранию акционеров общества чистую прибыль общества по результатам 2025 года не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям общества по итогам деятельности общества в 2025 году не объявлять и не выплачивать»,— следует из сообщения ЮГК.

Годовое собрание акционеров по вопросу дивидендов назначено на 30 июня. Список тех, кто сможет поучаствовать в мероприятии, сформируют до 5 июня.

Согласно отчету по МСФО за 2025 год, ЮГК получила 16 млрд руб. чистой прибыли, увеличив показатель на 81,2% год к году. Чистый долг компании за отчетный период вырос на 10% — до 83,8 млрд руб.

ЮГК — один из крупнейших золотодобытчиков в России по объему производства и запасов. Специализируется на добыче рудного и россыпного золота. Основные активы компании расположены в Челябинской области, Хакасии и Краснодарском крае. ЮГК провела IPO в ноябре 2023 года и с того момента еще ни разу не выплачивала дивиденды.

ЮГК перешла в собственность государства по иску Генпрокуратуры после конфискации доли основного акционера Константина Струкова, которого обвинили в незаконной покупке компании с использованием служебного положения. Затем 67,25% ЮГК, принадлежавших господину Струкову, пытались дважды продать на аукционе, но оба раза неудачно.