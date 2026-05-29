Более 40 тыс. жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии

В Новороссийске произошел прорыв на магистральном водоводе. Из-за аварии без воды остались более 40,6 тыс. человек, сообщил городской «Водоканал».

ЧП случилось на улице Магистральной. Специалисты ищут место повреждения. На время ремонта вода не будет подаваться в зоны водоснабжения № 3а, 3б, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 22, 29, 32. По заявкам населения будет организован подвоз воды автоцистернами.

«Водоканал» заверил, что чрезвычайная ситуация не прогнозируется. Закончить работы планируется до 16:00.

На прошлой неделе на той же улице произошел порыв водопровода, из-за которого подачу водоснабжения в город приостановили на 40%. «Водоканал» восстановил подачу воды за сутки.