«Ведомости» узнали о возможном переходе бывшей главы аппарата СР в «Новые люди»

Бывший руководитель Центрального аппарата «Справедливой России» Анастасия Павлюченкова ведет переговоры с «Новыми людьми» (НЛ) по поводу работы в партии. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к НЛ. Госпожа Павлюченкова подтвердила газете, что рассматривает несколько предложений, в том числе от «Новых людей».

Анастасия Павлюченкова (2024 год)

По словам одного из источников «Ведомостей», политтехнолог будет работать с первичными отделениями партии. Она уже сотрудничала с московским штабом НЛ по своей инициативе, утверждает собеседник газеты. Сама Анастасия Павлюченкова уточнила, что сейчас с «Новыми людьми» не работает. Она добавила, что получила предложения от нескольких политических партий и других структур.

Госпожа Павлюченкова объявила об уходе с должности главы Центрального аппарата «Справедливой России» в марте. Лидер партии Сергей Миронов назвал ее назначение ошибкой. Анастасия Павлюченкова занимала пост руководителя Центрального аппарата с октября 2025 года. До этого курировала в партии работу с молодежью и наблюдателями на выборах. В 2024 году баллотировалась в Мосгордуму.