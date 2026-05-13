Миронов счел ошибкой назначение Павлюченковой руководителем аппарата СР

Назначение Анастасии Павлюченковой руководителем центрального аппарата (ЦА) «Справедливой России» (СР) было ошибкой, считает лидер партии Сергей Миронов. По его словам, госпожа Павлюченкова «была абсолютно на своем месте», когда возглавляла молодежное движение.

«Судя по всему, назначение ее исполняющей обязанности руководителя центрального аппарата, я могу уже сказать, было ошибкой. Может быть, ей не надо было. Она креативная, симпатичная, умная, хорошая»,— сказал господин Миронов в интервью «Ведомостям».

Сама Анастасия Павлюченкова выразила надежду, что в таком «непростом» для СР электоральном цикле партия сможет избежать ошибок и добиться поставленных целей. «Период, когда я руководила центральным аппаратом партии, навсегда останется в моей памяти временем, давшим мне богатейший профессиональный опыт и позволившим сформировать высококлассную дружную команду, с которой мы продолжим работать над новыми проектами»,— заявила она.

Анастасия Павлюченкова заняла пост главы ЦА «Справедливой России» в октябре 2025 года. До этого курировала в партии работу с молодежью и наблюдателями на выборах. В конце марта 2026-го она объявила об уходе с должности. Госпожа Павлюченкова говорила, что в ее решении есть личные мотивы. На ее место был назначен Денис Боровков. 21 апреля она заявила о выходе из партии.