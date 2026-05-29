После ДТП с автобусом в Красноярске девять человек обратились за медпомощью

Девять человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Красноярске. Об этом рассказали в прокуратуре края, которая организовала проверку соблюдения законодательства в сфере пассажирских перевозок.

По материалам прокуратуры, авария произошла утром на улице Партизана Железняка. Автобус маршрута № 60 съехал с дороги и врезался в столб. Помеху ему создала Toyota, водитель которой при перестроении нарушил правила разметки. На кадрах видеорегистратора видно, как автобус врезается в иномарку, заезжает правыми колесами на газон и таранит световую опору.

В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что в момент аварии в автобусе находилось 30 пассажиров. Ведомство организовало проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

