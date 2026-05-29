Елена Степанова переизбрана ректором ЯГТУ

В Ярославском государственном техническом университете 28 мая прошла конференция работников и обучающихся, на которой состоялись выборы ректора. Об этом сообщили в вузе.

Елена Степанова

Фото: ЯГТУ

Большинство делегатов проголосовали за Елену Степанову, которая является ректором в настоящее время. Также свои кандидатуры выдвигали директор института архитектуры и дизайна вуза Михаил Кудряшов и проректор по образовательной деятельности и воспитательной работе Виктория Голкина.

Елена Степанова возглавила вуз в 2018 году в качестве и. о. ректора, в 2021 году была избрана на этот пост. Она является кандидатом экономических наук.

Антон Голицын