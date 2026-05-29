Олимпийский чемпион Сергей Широков завершил карьеру в новосибирской «Сибири»

Капитан новосибирской хоккейной «Сибири» Сергей Широков завершил профессиональную спортивную карьеру. Об этом он заявил на церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2025/2026, которая прошла 28 мая в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Спасибо всем тренерам и руководителям клубов, цвета которых я защищал. ЦСКА — команда, которая вырастила меня. “Авангард”, СКА, с которым я выиграл Кубок Гагарина, это было хорошее время. “Спартак”, “Автомобилист” и “Сибирь”, в которой я завершаю свою карьеру»,— поблагодарил нападающий клубы КХЛ, за которые он выступал.

На церемонии Сергей Широков получил приз «За верность хоккею». Он провел за «Сибирь» 58 матчей, забросил шесть шайб и отдал 12 результативных передач.

В этом году игроку исполнилось 40 лет. Он является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2012 и 2014 годы) в составе российской сборной.

