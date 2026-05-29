В Ярославской области БПЛА попали в объекты хранения топлива

В ночь на 29 мая Ярославская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате попадания которых загорелись объекты хранения топлива. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет»,— написал губернатор.

Ночью вследствие атаки было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Как сообщил губернатор в 7:19, перекрытие снято. Во время атаки был введен режим беспилотной опасности, который в настоящее время отменен.

В 3:14 был закрыт для полетов ярославский аэропорт, в 6:53 Росавиация сообщила о снятии ограничений. Атака БПЛА на Ярославскую область отражена и в сводке Министерства обороны России. Всего с 20:00 28 мая до 7:00 29 мая над территорией страны было сбито 208 беспилотников, в том числе над соседней Тверской областью.

Антон Голицын