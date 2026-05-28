Радулов и Исаев из «Локомотива» вошли в символическую сборную чемпионата КХЛ

Нападающий Александр Радулов и вратарь Даниил Исаева из ярославского ХК «Локомотив» включены в символическую сборную сезона чемпионата КХЛ, именуемую «Золотой шлем». Трофеи вручены на церемонии закрытия сезона КХЛ 2025/2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Радулов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александр Радулов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Хочу поблагодарить КХЛ, президента лиги Лешу Морозова за прекрасный сезон, а также всех болельщиков — без вас не было бы так интересно. Крутой сезон. Без травм, самое главное. Жене, семье, родителям, детям огромное спасибо. И, конечно же, своей команде. Пацаны, вы лучшие. Без вас не было бы ничего»,— сказал Радулов.

В символическую сборную также вошли защитники Дамир Шарипзянов («Авангард»), Митчелл Миллер («Ак Барс»), нападающие Сэм Энас («Динамо Мн») и Константин Окулов («Авангард»).

Алла Чижова