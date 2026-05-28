Депутат Тюменской облдумы Артем Зайцев заявил об уходе из ЛДПР

Депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Артем Зайцев объявил о выходе из партии спустя 15 лет работы в ней. Как сообщил политик на своей странице «ВКонтакте», объединение без его основателя Владимира Жириновского (умер в апреле 2022 года) является «уже другой историей». «Как дальше сложится моя политическая деятельность покажет время. Но одно могу сказать, это будет не менее интересно»,— добавил господин Зайцев.

Фото: Пресс-служба Тюменской областной думы Артем Зайцев (справа)

Артем Зайцев избирался в Тюменскую областную думу по списку ЛДПР в 2016 и 2021 годах. Ранее, с 2004 года, был индивидуальным предпринимателем, после 2006-го работал начальником отдела инструментального обеспечения коммерческой дирекции на Тюменском судостроительном заводе. В связи с реорганизацией предприятия уволился и развивал бизнес в сфере малого предпринимательства. В 2011 году вошел в координационный совет тюменского реготделения ЛДПР, в 2013-м был утвержден координатором, в 2014-м избирался в думу Ялуторовска по одномандатному округу №20, набрав 57,62% голосов. В 2015-2016 годах трудился помощником депутата Госдумы Владимира Сысоева. Сегодня работает депутатом Тюменской областной думы на профессиональной основе (предусматривает получение зарплаты из бюджета Тюменской области).

Интересы ЛДПР помимо господина Зайцева в Тюменской областной думе представляет руководитель фракции либерал-демократов Глеб Трубин, экс-сотрудник аппарата губернатора Тюменской области Иван Вершинин и бывший помощник вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева (сын Владимира Жириновского), депутата Госдумы Владимира Сысоева Евгений Данников. Фракция ЛДПР в региональном парламенте уступает по численности «Единой России» (включает 37 депутатов), равна КПРФ (четыре представителя) и опережает «Справедливую Россию» (два парламентария).

Представители ЛДПР ежегодно заявляют об уходе из тюменского реготделения партии. В 2024 году по итогам муниципальных выборов «Новые люди» обзавелись первыми депутатами в Тюменской области: ими стали как раз выходцы из ЛДПР Максим Новиков и Евгений Шульгин, реготдаление объединения в том же году возглавил экс-депутат гордумы Тюмени, либерал-демократ Александр Яковенко. В феврале 2025 года об уходе из ЛДПР сообщил их молодежной актив, заявив, что либерал-демократы перестали давать дорогу «простым людям с улицы». Спустя месяц они вступили в «Справедливую Россию — Патриоты — За правду», однако уже в июле покинули справороссов. «Оказалось очень много разговоров и мало действия»,— пояснил тогда «Ъ-Урал» лидер активистов Тимур Темуркаев.

Василий Алексеев