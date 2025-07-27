Бывшая «молодежка» ЛДПР в Тюменской области отказалась от сотрудничества с СРЗП

В Тюменской области бывший молодежный актив ЛДПР, ушедший из партии и начавший сотрудничать с партией «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», отказался работать с СРЗП. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердил лидер активистов, депутат поселка Московский (Тюменская область) Тимур Темуркаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Темуркаев пояснил, что с руководителем молодежного движения СРЗП Николаем Ремезковым диалог сложился, а вот со «взрослым» составом партии — нет. «Оказалось очень много разговоров и мало действия, мы решили не тратить человеческие ресурсы и таланты ребят. Мы понимаем, что мы можем дать партии, а что она нам может дать, мы не поняли»,— сказал Тимур Темуркаев.

По его словам, в молодежный актив вступили около 10-15 человек из бывшего актива ЛДПР, они останутся там. Всего в трех организациях, работавших с ЛДПР («Русская дружина», «Двуглавый орел», «Академисты»), по словам Темуркаева, насчитывается около 800 членов из числа молодежи. Сейчас организации считают себя аполитичными, не планируют в ближайшее время примыкать к другим партиям, а ближайшую избирательную кампанию «пропустят».

Напомним, в феврале 150 активистов вышли из молодежного актива ЛДПР, поскольку не разделили задачи, поставленные перед ними вышестоящим руководством. Среди проблем были названы кадровые решения в пользу «пролоббированных» кандидатур и необходимость конкурировать с «Единой Россией» в отсутствие таких же ресурсов. Спустя месяц, молодежный актив присоединился к «Справедливой России», активисты планировали стать «костяком новой молодежной организации СРЗП в Тюменской области».

Анна Капустина