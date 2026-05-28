США, Канада и Мексика введут меры против приезжающих из Африки зрителей ЧМ по футболу

США, Канада и Мексика согласовали меры эпидемиологической безопасности в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в июне-июле 2026 года, сообщает Reuters. Ограничения вызваны новой вспышкой вируса Эбола, они коснутся посетителей, которые собираются приехать из стран Африки. Что именно страны собираются сделать, не раскрывается.

«Здоровье и безопасность каждого человека в регионе (Северной Америке.— "Ъ") остается нашим главным приоритетом, когда мы приглашаем весь мир в Северную Америку»,— указано в совместном заявлении трех стран.

Власти стран уже ввели ряд мер по предотвращению распространения лихорадки на своих территориях. США на 30 дней запретили въезд для владельцев грин-карт, которые за последние 21 день посещали Демократическую Республику Конго, Уганду или Южный Судан, Канада — на 90 дней. Мексика ужесточила проверку на наличие заболевания в аэропортах, призвала приезжающих в страну соблюдать 21-дневный карантин.

22 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень угрозы распространения лихорадки до «очень высокого» на национальном уровне. На региональном уровне степень угрозы остается «высокой», на глобальном – «низкой». По данным на 24 мая, количество предполагаемых случаев заболеваний лихорадкой на востоке ДР Конго превысило 900 человек. 220 человек погибли, сообщали в ВОЗ.