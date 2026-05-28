Путин о преимуществах России в развитии ИИ и опасностях технологического бума
Президент России Владимир Путин находится с визитом в Казахстане. Он выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума, где дал оценку уровню развития ИИ в мире и в рамках ЕЭАС, порассуждал о готовности России к будущим изменениям из-за развития технологий и предложил провести в 2027 году встречи по ИИ на высоком уровне. Главные заявления господина Путина — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Развитие ИИ и вызовы
- Евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из участников ЕАЭС. ЕАЭС уже использует общие цифровые стандарты в области торговых операций и других сферах.
- ИИ — стратегическая технология, обеспечивающая глобальные безопасность и прогресс.
- Нужно быть готовыми к грядущим переменам из-за развития ИИ, а еще лучше использовать возможности ИИ как драйвер экономического роста.
- «Цифра» позволяет принципиально поменять процесс принятия решений и перестраивает рынок труда.
- Целые профессии могут исчезнуть из-за внедрения компьютерного разума, ИИ уже заменяет сотрудников младшего звена.
- Замена низкоквалифицированных кадров на ИИ необратима и неизбежна.
- В мире формируется принципиально новый уклад промышленности, что меняет и политику, и соцсферу. Технологии политической жизни и передачи информации претерпевают изменения.
- Вопрос ИИ требует комплексного рассмотрения, в том числе на международных площадках.
Преимущества России
- У России есть преимущества в борьбе за технологии ИИ между государствами и транснациональными корпорациями.
- Развитие ИИ требует солидного финансирования, и здесь Россия может сконцентрировать необходимые ресурсы.
- ИИ требует огромного потребления энергии, и здесь у России тоже масса преимуществ.
- Академическая наука России готова к решению задач внедрения ИИ, есть необходимые для этого кадры.
- Россия одна из немногих стран, которая создает суверенные платформы в сфере ИИ, но только работа вместе с партнерами может дать «совместный выхлоп».
- Предлагаем провести в 2027 году в России встречу на высоком уровне по развитию суверенных моделей ИИ.