Путин: миллионы людей могут потерять работу из-за ИИ

Миллионы людей по всему миру могут потерять работу или будут вынуждены сменить профессию из-за развития технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях Евразийского экономического форума, который проходит в Астане.

«Перестраивается рынок труда. Вполне реален сценарий, когда миллионы людей лишаются работы или будут вынуждены поменять род деятельности. Могут исчезнуть целые профессии из-за того, что на смену человеку придет компьютерный разум»,— считает глава государства.

Владимир Путин добавил, что Россия сейчас — одна из немногих стран, которая создает суверенные платформы развития искусственного интеллекта. В апреле в рамках совещания по вопросам развития ИИ президент поручил правительству и регионам проработать план внедрения технологий искусственного интеллекта во всех областях до 2030 года.