Путин заявил о конкурентном преимуществе России для развития ИИ

Президент Владимир Путин заявил, что у России есть конкурентные преимущества для развития искусственного интеллекта. Среди сильных сторон он перечислил возможность России обеспечить развитие ИИ необходимым количеством энергии, понимание рисков внедрения технологий и интеллектуальный потенциал в области образования.

«И, наконец, развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого, солидного финансирования. И выясняется, что Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объемы финансовых ресурсов. В этом смысле РФ — одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития интеллекта»,— сказал господин Путин.

При этом Владимир Путин отметил необходимость сотрудничества в области ИИ, в частности со странами ЕАЭС. По его словам, объединение с партнерами поможет достичь «колоссального результата». В 2027 году президент предложил провести в России встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту.

В апреле Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами сформировать план внедрения ИИ во все области, в том числе в экономику и образование. Программа должна быть выполнена к 2030 году. По мнению президента, Россия сможет «уверенно двигаться вперед, гарантировать безопасность и обороноспособность» только при наличии собственных моделей ИИ.