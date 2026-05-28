Путин рассказал об использовании общих цифровых стандартов в ЕАЭС

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже применяют общие цифровые стандарты в области торговых операций и других сферах. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

«В объединении применяются общие стандарты обмена данными о торговых операциях, унифицированы правила цифровой коммерции, используются электронные навигационные пломбы, действует интегрированная информационная система рынка труда»,— сказал господин Путин.

По словам российского президента, евразийская интеграция приносит выгоду каждому из участников ЕАЭС. Представители руководства стран, бизнеса, общественности могут работать над инициативами по развитию и углублению интеграции в пределах союза, отметил Владимир Путин.