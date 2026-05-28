Жительница Ярославской области через суд добилась признания погибшим на СВО сына

Пошехонский районный суд удовлетворил иск 68-летней местной жительницы о признании сына умершим в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе рассмотрения иска было установлено, что сын заявительницы в сентябре 2024 года заключил контракт и ушел на СВО. Войсковая часть, в которой служил ярославец, сообщила, что в Сватовском районе Луганской области произошло боевое столкновение, после которого военнослужащий не вернулся в пункт сбора личного состава. Тело ярославца не нашли.

В рассмотрении иска принимал участие представитель прокуратуры. В надзорном ведомстве пояснили, что из-за отсутствия документов о смерти военнослужащего заявительница была лишена возможности получить меры поддержки.

«Суд согласился с позицией прокурора, отметившего в заключении по делу, что военнослужащий пропал при обстоятельствах, угрожающих его жизни и здоровью, что является основанием для объявления его умершим»,— рассказали в пресс-службе.

