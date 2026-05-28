ЯМЗ представил двигатель для дорожной и сельхозтехники

Ярославское ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) представило на международной выставке новый двигатель ЯМЗ-336 для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники. Об этом сообщили в пресс-службе ЯМЗ.

Фото: Пресс-служба ЯМЗ

ЯМЗ-336 является компактным рядным 4-цилиндровым дизельным двигателем мощностью до 100 кВт (136 л.с.) и крутящим моментом до 530 Н·м. Двигатель оборудован системой турбонаддува и современной аккумуляторной топливной аппаратурой. Мотор работает с низким уровнем шума и вибраций.

«Двигатель создан для широкого спектра дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники: от экскаваторов-погрузчиков и асфальтовых катков до тракторов и коммунальных машин»,— пояснили в пресс-службе.

Международная выставка строительной техники CTT Expo 2026 проходит с 26 по 29 мая в Москве.

ПАО «Автодизель» — одно из крупнейших российских предприятий по производству дизельных и газовых двигателей, сцеплений, коробок передач, запасных частей к ним, а также стационарных агрегатов на их базе. ЯМЗ выпускает продукцию исключительно гражданского назначения

Алла Чижова