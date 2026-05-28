Ярославский губернатор объяснил задержки в выдаче льготных лекарств
В Ярославской области проблемы с обеспечением льготными лекарствами носят ситуативный характер. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев по итогам проверки областного минздрава.
Жители региона, среди которых инсулинозависимые пациенты, жаловались на задержки выдачи и отсутствие препаратов в аптеках. Областной минздрав изучил обращения и выяснил, что дефицита лекарств в регионе нет. Препараты были заблаговременно закуплены, и их уже выдают.
«Все выявленные проблемы носят ситуативный характер: сбои в доставке, человеческий фактор, недоработки на местах. Каждый такой случай недопустим, поэтому поручил разбираться в каждом факте отдельно и оперативно устранять задержки»,— написал Михаил Евраев.