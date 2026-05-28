В Пошехонье строят банный комплекс за 164 млн рублей
В Пошехонье ведется строительство банно-оздоровительного комплекса. О темпах работ сообщили в администрации округа.
Проект бани в Пошехонье
19 августа 2025 года контракт на корректировку проекта и выполнение строительных работ был подписан с АО «Ярдормост» (принадлежит правительству области). Цена контракта составила 164 млн руб.
«В настоящее время строительно-монтажные работы ведутся в активном режиме. Подрядчик выполняет вязку арматурного каркаса колонн и стен цокольного этажа»,— сообщили в администрации Пошехонского округа.
Новый комплекс будет включать бассейн, сауны, парные и оздоровительное отделение.