В Пошехонье строят банный комплекс за 164 млн рублей

В Пошехонье ведется строительство банно-оздоровительного комплекса. О темпах работ сообщили в администрации округа.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

19 августа 2025 года контракт на корректировку проекта и выполнение строительных работ был подписан с АО «Ярдормост» (принадлежит правительству области). Цена контракта составила 164 млн руб.

«В настоящее время строительно-монтажные работы ведутся в активном режиме. Подрядчик выполняет вязку арматурного каркаса колонн и стен цокольного этажа»,— сообщили в администрации Пошехонского округа.

Новый комплекс будет включать бассейн, сауны, парные и оздоровительное отделение.

Алла Чижова