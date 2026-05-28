ПСБ представил в Ярославле онлайн-сервис для бизнеса

Ярославские предприниматели могут воспользоваться специализированным отраслевым решением для интернет-бизнеса от ПСБ. Банк предлагает принципиально новый формат участия в работе онлайн-бизнеса, новый уровень вовлеченности в процессы, новую архитектуру взаимодействия. ПСБ становится полноценной операционной системой — платформой, объединяющей финансы, сервисы и искусственный интеллект, на которой строится и развивается весь бизнес. Об этом рассказал Станислав Алёхин, управляющий директор блока малого и среднего предпринимательства ПСБ, выступая с докладом «Банк как операционная система для eCommerce» на Дне электронной торговли и цифровых площадок в рамках Недели предпринимательства.

Новое решение предназначено владельцам интернет-магазинов, онлайн-школам, компаниям, работающим в сфере IT и всем, кто продает товары или услуги на маркетплейсах. По словам Станислава Алёхина, платформа поможет предпринимателям снизить издержки и получить целый комплекс услуг и бесплатных сервисов, часть из которых качественно работает на искусственном интеллекте и оптимизирует управление бизнесом. Среди доступных сервисов – бесплатная аналитика, кадровый учет, бухгалтерия и юридическая поддержка.

Из интересных обновлений на платформе — забота о предпринимателе — сервис, который банк запустил в апреле 2026 года.

«Сейчас нашим пользователям доступны не только бизнес-продукты, но и лайфстайл-сервисы, среди которых, например, помощь по дому, эвакуатор, психологическая поддержка и тьютор для ребенка. Новые услуги позволяют владельцам бизнеса уделять максимальное внимание развитию собственного дела, не отвлекаясь на бытовые проблемы»,— пояснил Станислав Алёхин.

В будущем ПСБ планирует продолжить запуск новых отраслевых решений, сформированных на основе обратной связи от предпринимателей и с учетом специфики региональных рынков.

Напомним, в Ярославле проходит Неделя предпринимательства — крупнейшее отраслевое событие, которое объединило на одной площадке ведущих предпринимателей региона, начинающих бизнесменов и представителей власти. ПСБ стал генеральным партнером мероприятия. В рамках Недели предпринимательства в Ярославле были организованы тематические сессии и панельные дискуссии, мастер-классы от бизнес-экспертов и нетворкинги по различным темам. Предприниматели получили консультации по мерам региональной поддержки бизнеса для успешного развития своего проекта и смогли поделиться личным опытом.

