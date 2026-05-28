Структура «Ростеха» выиграла спор с липецким производителем военных тягачей

Арбитражный суд Курганской области удовлетворил иск АО «Курганский машиностроительный завод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») к ООО «Липецкий механический завод» (ЛМЗ; принадлежит генерал-майору в отставке Тимуру Гарееву). Изначальный размер требований составлял 70,7 млн руб. Итоговый не раскрывается, так как дело рассматривалось в закрытом режиме. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Третьими лицами в деле выступили амурское АО «560 бронетанковый ремонтный завод» и Минобороны РФ, которое до 2021 года значилось собственником этого предприятия. У всех трех упомянутых заводов одинаковый основной вид деятельности — производство военных боевых машин.

АО «Курганский машиностроительный завод» входит в НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Является крупнейшим машиностроительным предприятием Курганской области. В рамках гособоронзаказа производит боевые машины пехоты и десантные бронетранспортеры БТР-МДМ. По данным Rusprofile, АО было зарегистрировано в Кургане в ноябре 1993. Уставный капитал — 7,5 млрд руб. Гендиректор — Игорь Гиске. Из данных сервиса раскрытия корпоративной информации следует, что в 2025 году предприятие выручило 100,4 млрд руб., в 2024-м — 77,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 3,5 млрд руб. и 2,4 млрд руб. соответственно. По сведениям Rusprofile, ООО «ЛМЗ» зарегистрировано в Липецке в ноябре 2018 года. По собственным данным, завод является одним из ведущих в России производителей модернизированных самоходных тягачей для зенитно-ракетных комплексов. В 2023 году предприятие освоило выпуск решетчатых экранов — элементов пассивной защиты боевой техники Уставный капитал — 1 млн руб. Управляет компанией московское ООО «Перспектива», которое принадлежит владельцу концерна «Калашников» Алану Лушникову (80%) и главе совета директоров казанского завода «Теплоконтроль», генерал-майору в отставке Тимуру Гарееву (20%). Господин Гареев через казанское ООО «НПО "Теханалитика"» является единственным собственником ЛМЗ. В 2021 году выручка липецкого предприятия составила 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 484,4 млн. Более актуальные финпоказатели не раскрываются.

После начала спецоперации ЛМЗ попал под санкции Великобритании, Канады и США. В 2021 году он выкупил с банкротных торгов имущество Липецкого завода гусеничных тягачей.

Алина Морозова