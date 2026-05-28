Ярославская больница им. Соловьева отремонтировала лор-отделение

В Ярославле в клинической больнице скорой медицинской помощи им. Соловьева отремонтировали отоларингологическое отделение №5. Об этом сообщили в правительстве области.

На капитальный ремонт из собственных средств учреждения было выделено 3 млн руб. Общая площадь обновленных помещений составила 123 кв. м. В отделении отремонтировали палаты, комнату отдыха медсестер, заменили коммуникации, включая систему медицинского газоснабжения, установили новые окна и двери, обновили санузлы с учетом потребностей маломобильных граждан.

Ежегодно отделение принимает более 1,5 тыс. пациентов. В отделении 43 койки.

Согласно информации с портала госзакупок, цена контракта на ремонт составила 3 млн руб. Договор был заключен 26 марта 2026 года. Срок исполнения — до 15 июня 2026 года.

Алла Чижова