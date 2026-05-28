Пашинян не увидел угрозы экономике Армении из-за возможного роста цен на газ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что экономике республики ничего не угрожает из-за возможной приостановки российско-армянского соглашения о льготных поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам господина Пашиняна, у него сложились доверительные отношения с президентом и председателем правительства России, а Кремль уже официально указал на необходимость разъяснений по возникшим вопросам. Армянский премьер назвал текущий этап армяно-российских отношений «положительной трансформацией» и подчеркнул, что республика больше не является страной, где в обществе растет социальная напряженность из-за «слухов о том, что картошка подорожала на 5 драмов» (около $0,01).

Премьер заверил, что экономику Армении ждут многомиллиардные инвестиции, а проводимая диверсификация внешних связей не затрагивает интересы России. Он добавил, что Ереван не будет вступать в публичную полемику с Москвой, но намерен в рабочем порядке обсуждать любые, в том числе самые проблемные вопросы. При этом он указал, что Армения больше не окажется в ситуации, «когда у нее не будет альтернатив по любому вопросу, будь то экономика или политика».

27 мая глава МИД РФ Мария Захарова сообщала, что российское посольство официально передало Армении письмо министра энергетики Сергея Цивилева о последствиях вступления республики в Евросоюз. Как ранее писал «Ъ», Россия в одностороннем порядке приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве с Арменией в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если та продолжит процесс вступления в ЕС. МИД Армении подтвердил получение письма и пообещал реакцию властей после его изучения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предлагал задавать вопросы «Газпрому» по поводу возможного расторжения сделки. Он также напомнил, что льгота на газ, которую получает Армения, существует за счет Российской Федерации.