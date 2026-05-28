Сергей Вахруков стал почетным гражданином города Рыбинска

Депутаты муниципального совета Рыбинска проголосовали за присвоение звания «Почетный гражданин города Рыбинска» экс-губернатору Ярославской области, начальнику управления по вопросам национальной морской политики администрации президента Сергею Вахрукову. Решение было принято на заседании совета 28 мая.

«Поздравляю Сергея Алексеевича с этим высоким званием. Вы действительно его достойны. Благодаря вашей поддержке в Рыбинске реализуются многие проекты, в том числе, подготовка к строительству кампуса "Меркурий". Награда будет вручена в День города. Благодарю за весомый вклад в развитие Рыбинска»,— написал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Сергей Вахруков — уроженец Рыбинска, в 1996-2000 годах был председателем Государственной думы Ярославской области, в 2007-2012 годах — губернатором Ярославской области. С 2013 года работал в Совете безопасности. В 2024 году назначен начальником управления по вопросам национальной морской политики администрации президента России. Посещает Рыбинск в рамках рабочих визитов.

Алла Чижова