Сергей Вахруков стал почетным гражданином города Рыбинска
Депутаты муниципального совета Рыбинска проголосовали за присвоение звания «Почетный гражданин города Рыбинска» экс-губернатору Ярославской области, начальнику управления по вопросам национальной морской политики администрации президента Сергею Вахрукову. Решение было принято на заседании совета 28 мая.
«Поздравляю Сергея Алексеевича с этим высоким званием. Вы действительно его достойны. Благодаря вашей поддержке в Рыбинске реализуются многие проекты, в том числе, подготовка к строительству кампуса "Меркурий". Награда будет вручена в День города. Благодарю за весомый вклад в развитие Рыбинска»,— написал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.
Сергей Вахруков — уроженец Рыбинска, в 1996-2000 годах был председателем Государственной думы Ярославской области, в 2007-2012 годах — губернатором Ярославской области. С 2013 года работал в Совете безопасности. В 2024 году назначен начальником управления по вопросам национальной морской политики администрации президента России. Посещает Рыбинск в рамках рабочих визитов.