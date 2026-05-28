В Дагестане из-за паводков разрушился 100-летний арочный мост

Из-за ливней обвалилось несколько пролетов 17-арочного моста в дагестанском селе Касумкент, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики. Введен режим локальной чрезвычайной ситуации.

По данным службы, к ЧП привело повышение уровня воды в реке Чирагчай. Информации о пострадавших нет. Для автотранспорта организован объездной путь по мосту, расположенному на 16-м км автодороги Мамраш—Ташкапур—Араканский мост.

Мост в селе Касумкент был построен в 1929 году. Входит в состав транспортного узла, соединяющего Сулейман-Стальский, Курахский и Хивский районы. Остается одним из самых протяженных каменно-арочных мостов на территории России.

Глава Сулейман-Стальского района Саид Темирханов рассказал, что повреждены три пролета общей протяженностью около 40 м. Он провел экстренное заседание комиссии по ЧС. Территорию моста оцепили, доступ в опасную зону полностью закрыт. Жителей призвали не приближаться к разрушенному объекту.

«Этот мост — не просто инженерное сооружение, не просто объект передвижения, это часть нашей общей истории, и его утрата — невосполнимая потеря для нашего района»,— добавил господин Темирханов.

Паводки в Дагестане начались в конце марта из-за сильных дождей, которые размыли берега рек. Вторая волна паводков произошла в апреле, тогда прорвало плотину Геджухского водохранилища. В нескольких районах сошли оползни. По данным властей, пострадали более 200 тыс. человек, были погибшие. 7 мая МЧС отчиталось, что в Дагестане не осталось подтопленных домов и участков.