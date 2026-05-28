Яроблдума утвердила назначение Михаила Крупина на пост детского омбудсмена

Ярославская областная дума утвердила назначение на должность уполномоченного по правам ребенка в регионе Михаила Крупина. Решение было принято на заседании думы 28 мая.

Депутаты облдумы согласовали кандидатуру еще 31 марта. После этого соответствующие документы были направлены на утверждение уполномоченному по правам ребенка при президенте.

Председатель комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Илья Осипов сообщил о положительном ответе, процитировав ответ федерального омбудсмена.

«Предлагается к присяге привести Михаила Крупина 30 июня 2026 года»,— сказал господин Осипов.

Депутаты единогласно поддержали решение.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Крупин был единственным, кто выдвинулся на эту должность. Он занимает пост детского омбудсмена в течение двух сроков полномочий. Новый срок полномочий — 5 лет.

Алла Чижова