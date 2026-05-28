Краснов поручил быстро восстановить Нижегородский облсуд после атаки БПЛА
Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил принять меры по скорейшему восстановлению работы Нижегородского областного суда, который получил повреждения при атаке беспилотника. Об этом пишет «Ъ-Приволжье» со ссылкой на пресс-службу суда.
Господин Краснов подчеркнул необходимость обеспечить безопасность доступа граждан к правосудию, защитить судей и судебный аппарат.
Сегодня ночью над Нижегородской областью сбили несколько БПЛА. О пострадавших не сообщалось, но здание облсуда на улице Студенческой в Нижнем Новгороде было повреждено. В суде сообщили, что запланированные на 28 мая процессы перенесены.