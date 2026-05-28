Игорь Краснов поручил оперативно восстановить работу Нижегородского облсуда

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил оперативно восстановить работу Нижегородского областного суда. Об этом сообщает пресс-служба ВС РФ.

По словам господина Краснова, атака БПЛА на здание Нижегородского облсуда не должна повлиять на реализацию конституционных прав граждан. Отдельное внимание он обратил на необходимость обеспечить безопасный доступ граждан к правосудию и создание условий для защиты судей и работников аппарата суда.

Как писал «Ъ-Приволжье», 28 мая здание Нижегородского областного суда пострадало из-за атаки БПЛА. Все запланированные на этот день заседания в областном суде перенесли на другие даты.

