В Нижнем Новгороде при атаке БПЛА повреждено здание областного суда

Сегодня утром вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Нижегородскую область. Над регионом сбиты несколько БПЛА. В Нижнем Новгороде повреждено здание областного суда, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале.

Предварительно, обошлось без пострадавших. На место ЧП, по словам господина Никитина, прибыли специалисты. Также продолжается работа ПВО, оперативные службы действуют в усиленном режиме. Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Аэропорт Нижнего Новгорода уже почти пять часов отправляет и принимает самолеты по согласованию.

Всего в ночь на 28 мая над Россией уничтожены 62 беспилотника. Помимо Нижегородской области, дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской и Тамбовской областями, Крымом и над акваторией Азовского моря.