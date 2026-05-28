Заседания в Нижегородском областном суде перенесли после атаки БПЛА

Судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском областном суде, перенесены, сообщили в суде. Решение принято после ночной атаки БПЛА, при которой здание суда получило повреждения.

«Судебные процессы, запланированные на 28 мая 2026 года в Нижегородском областном суде, перенесены. Даты перенесенных заседаний будут опубликованы на сайте суда. Участники процессов будут своевременно уведомлены»,— указано на сайте суда.

Над Нижегородской областью за ночь сбили несколько БПЛА. Никто не пострадал. В общей сложности в течение ночи силы ПВО уничтожили 62 БПЛА над шестью российскими регионами.