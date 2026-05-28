Участки федеральных трасс в Ярославской области перешли в новое ведение

Участки федеральных автомобильных дорог в Ярославской области, находящиеся в ведении ФКУ Упрдор «Холмогоры», перешли в зону ответственности ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в рамках реорганизации системы Росавтодора. Об этом сообщается на сайте учреждения.

В рамках реорганизации были ликвидированы путем присоединения ФКУ Упрдор «Холмогоры» (Вологда) и ФКУ Упрдор «Кола» (Петрозаводск): согласно данным «Руспрофайла», это произошло 18 мая 2026 года. Правопреемником учреждений стало ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на сайте которого прежде отдельные юрлица теперь называются филиалами.

До изменений ФКУ Упрдор «Северо-Запад» курировал объекты в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях. Теперь к этому списку добавляются Карелия, Мурманская, Костромская, Ярославская, Вологодская и Архангельская области.

В частности, зоной ответственности ФКУ Упрдор «Северо-Запад» стали участки федеральных дорог М-8 «Холмогоры», включая подъезды к Северодвинску, подъезд к международному аэропорту Архангельск (Талаги), обход Переславля – Залесского, Р-132 «Золотое кольцо», Р-243, А-114, А-119, А-122, А-123 и А-215, включая подъезд к Петрозаводску.

Реорганизация направлена на повышение эффективности работы, сокращение дублирующих функций между учреждениями и упрощение процедуры заключения контрактов с подрядчиками. Как отметили в учреждении, снижаются бюрократические барьеры и повышается прозрачность деятельности. Там добавили, что оптимизация позволит реализовывать новые задачи за счет концентрации ресурсов.

«Все это в конечном итоге позволит сформировать оптимальную систему управления государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с учетом административных границ субъектов РФ. Причем особое внимание уделено более качественному долгосрочному стратегическому планированию, предсказуемости и прозрачности регулирующих условий, автоматизации и информатизации сквозных бизнес-процессов деятельности управления дорожным хозяйством на основе передовых технологий и клиентоориентированности»,— сообщили в учреждении.

Подчеркивается, что изменения не скажутся на качестве дорожных работ в регионах.

Алла Чижова