Сальдо сообщил об ударе ВСУ по детской площадке в Херсоне

ВСУ нанесли удар по детской площадке в Херсоне. Погиб мужчина, его жена и двое детей получили ранения, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Это сознательная провокация. Киеву нужно снизить градус общественного возмущения после трагедии в Старобельске, где погибли молодые люди, студенты. Одно кровавое преступление они пытаются прикрыть другим»,— написал господин Сальдо в Telegram.

ВСУ ударили по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая. По данным МЧС, погиб 21 человек. Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. ОБСЕ отклонила просьбу России провести заседание по поводу удара ВСУ. Госдума призвала ООН осудить атаку.

