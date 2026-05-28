Сальдо сообщил об ударе ВСУ по детской площадке в Херсоне
ВСУ нанесли удар по детской площадке в Херсоне. Погиб мужчина, его жена и двое детей получили ранения, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Это сознательная провокация. Киеву нужно снизить градус общественного возмущения после трагедии в Старобельске, где погибли молодые люди, студенты. Одно кровавое преступление они пытаются прикрыть другим»,— написал господин Сальдо в Telegram.
ВСУ ударили по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая. По данным МЧС, погиб 21 человек. Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. ОБСЕ отклонила просьбу России провести заседание по поводу удара ВСУ. Госдума призвала ООН осудить атаку.
