ОБСЕ отклонила просьбу России провести заседание по поводу удара ВСУ в ЛНР

Швейцарское председательство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отклонило запрос России о проведении специального заседания по поводу удара ВСУ по Старобельску в ЛНР. Об этом сообщил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Постпред обвинил швейцарское председательство ОБСЕ в игнорировании информации о жертвах атаки на Старобельск. «Такая же слепота внезапно охватила ведущие западные СМИ, которые в Старобельск никого не направили, несмотря на приглашение и предоставленные российской стороной гарантии безопасности»,— сказал господин Полянский на заседании Постоянного совета и Форума ОБСЕ в Вене (цитата по сайту постпредства России).

Постпред России при ООН Василий Небензя усомнился в перспективах расследования атаки организацией. «Они скажут, что это "суверенная территория Украины", что необходимо соблюдать территориальную целостность, что они могут зайти на эту территорию только с украинской стороны и т. д. Так что я скептически отношусь к расследованию этой трагедии под эгидой ООН»,— сказал господин Небензя ТАСС.

ВСУ ударили по колледжу и общежитию педуниверситета в Старобельске в ночь на 22 мая. Погиб 21 человек. Три здания колледжа полностью разрушены. Возбуждено уголовное дело о теракте.