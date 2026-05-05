Глава Ленинградской области назвал НПЗ целью ночной атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины, по уточненным данным, атаковали Ленинградскую область с помощью 29 беспилотников. Основной целью удара стал Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ), сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

НПЗ Киришинефтеоргсинтез

Возникший в промышленной зоне города Кириши пожар локализован, добавил господин Дрозденко. При атаке обошлось без жертв. Ограничения на работу аэропорта Пулково сняты около четырех часов назад.

КИНЕФ — градообразующее предприятие Киришей, один из крупнейших по объему переработки нефти заводов в России. Производит все виды топлива (неэтилированные автомобильные бензины, дизель, топливо для реактивных двигателей, мазуты, нефтяные битумы), а также продукцию для нефтехимической и лакокрасочной промышленности, предприятий бытовой химии и строительства.

