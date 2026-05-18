Лукашенко предложил помочь России с переработкой нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Господин Лукашенко заявил о готовности «подставить плечо» российским регионам в нефтепереработке.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам белорусского президента, противники России «приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающие предприятия». «Мы имеем два модернизированных завода... и подставляем свое плечо в любое время, как это нужно. Если в этом плане нужна помощь и поддержка вашему региону, вы послу скажите»,— уточнил Александр Лукашенко (цитата по «БелТА»).

Российские НПЗ регулярно становятся целями атак со стороны ВСУ. В частности, в ночь на 28 апреля произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. На уровне региона был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в Туапсинском муниципальном округе. В начале мая был атакован НПЗ в Ленинградской области.

О мерах властей по регулированию рынком нефтепродуктов — в материале «Ъ» «Топливу укажут направление».