Ярославские подростки помогли задержать поджигательницу машин полиции

Ярославские подростки Даниил Кузьмичев и Никита Нестерычев награждены почетными грамотами МВД России за помощь полиции. Церемонию награждения провел министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев.

Как рассказали в региональном УМВД, в декабре 2025 года подростки проходили мимо парковки около здания отдела полиции и заметили возгорание служебных автомобилей. Рядом с машинами стояла девушка и поливала транспорт жидкостью из канистры.

«Ребята попытались привлечь внимание девушки с целью прекратить совершаемые ею противоправные деяния. После чего Никита побежал в отдел полиции сообщить о произошедшем, а Даниил — за девушкой, которая попыталась скрыться. Гражданка задержана, возбуждено уголовное дело»,— сообщили в пресс-службе УМВД.

Почетные грамоты МВД России вручил подросткам начальник УМВД России по Ярославской области Алексей Школкин. За помощь полиции ярославцев поблагодарил Владимир Колокольцев.

«Хотел лично от себя поздравить вас с этой наградой. Я думаю, из-за вашей гражданской активной позиции эта награда далеко не последняя, но первые награды запоминаются. Благодарю вас за ваши действия, за этот поступок, которые еще не каждому взрослому по плечу»,— сказал глава МВД.

Алла Чижова